MEREOHUTUS | Parvlaeval Tiiu jagatakse teadmisi mereohutusest

TS Laevad ohutusjuht Meelis Mägi peab oluliseks mereohutuspäevadel reisijatele meelde tuletada, et ohutus algab teadlikest valikutest. “Oma veesõidukiga merele minnes võtab igaüks vastutuse enda ja teiste turvalisuse eest. Päästevesti kandmine on lihtsaim ja tõhusaim viis oma elu kaitsta. See ei ole pelgalt varustus – see on elupäästev vahend,” rõhutab Mägi.

Reisijad saavad selga proovida päästeveste ja küsida politseametnikelt või laevameeskonnalt lisainfot mereohutuse kohta.

Ohutuspäeva ennetusmeeskond jagab parvlaeval Tiiu 13. juunil kell 11.30-17.30. Lastele pakub tegevust Lõvi Leo.

2024. aastal sai politsei väljakutse 363 merepäästesündmusele, mille käigus vajas abi 574 inimest. Eelmisel aastal hukkus merel seitse inimest.