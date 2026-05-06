MEILE KIRJUTATAKSE | Kärdla kool sai Soomest kaasa uusi mõtteid ja kogemusi

Kärdla kool osaleb sel õppeaastal hariduskoostööprogammis Nordplus, mis seob omavahel Põhja- ja Baltimaid. Selle aasta programm kannab nime “Kaasavad praktikad hariduses: sildade loomine võrdsuse ja mitmekesisuse nimel Nordplusi koolides”. Koostööd teevad õpetajad ja tugispetsialistid Kärdla koolist, Stockholmi Katariina koolist ja Soome Kilta koolist.