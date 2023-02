Eile tehti teatavaks vabariigi teenetemärgi saajad. Hiiumaale tuli neid kaks. Ühe sai spordielu edendaja Eda Tärk, teise ettevõtja Kaarel Kotkas.

Kaks erinevat maailma, mõlemad ühtemoodi tunnustust väärt. Erinevad põlvkonnad erinevatest ajastutest, samasuguse põlemisega kumbki oma asja ajamas. Kolmkümmend viis aastat Hiiumaa orienteerumisklubi versus seitse aastat rahvusvahelist ettevõtet. Kogukond Hiiumaal versus miljonid inimesed üle maailma.

Ainult hea meel on, et osatakse märgata mõlemat. Uhke on mõelda, et ülemaailmse näoga ettevõte ulatub otsaga Hiiumaale. Et isikutuvastusteenuse leiutaja, mida kasutab kogu maailm, käis Hiiumaal koolis. Ja sama uhke on mõelda autoderivist, mis suviste orienteerumisneljapäevakute ajal tee ääres lookleb. Ja kõigist neist orienteerujatest, kes Hiiumaalt tänu orienteerumisklubile välja kasvanud on ning üle-eestilist taset näidanud.

Kõike saab Hiiumaalt. Saab kasvada ülemaailmseks ükssarvikuks ja muuta maailma täiesti uue teenusega, aga saab jääda ka Hiiumaa radadele ning muuta maailma spordi­pisiku külvamisega. Mõlemaid on maailmal, Eestil ja Hiiumaal ühtemoodi vaja.

Palju õnne teile, Eda Tärk ja Kaarel Kotkas – kogu Hiiumaa rõõmustab koos teiega!

Piret Eesmaa