MAAILMAKODANIKUD | Aastad ilma Eestita ei teinud Elmot ega Erlet vähem eestlasteks

Sergo. Jah, see nimi ei eksita – Elmo isa on tõepoolest Hiiumaa Jausa küla Sergode perest. Kirjanik Herman Sergoga oli Elmo merekooli päevil enda sõnutsi väga hea semu. Kuna ema teda saksa sõjaväkke ei lubanud, töötas Elmo noorukipõlves laeva peal. Hiiumaa juured on ka tema emal, kelle neiupõlve nimi oli Kääramees. Ometi ei leidnud mees teed saarele enne, kui alles pärast Eesti taasiseseisvumist. Selleks ajaks oli ta läbi reisinud juba terve laia maailma.