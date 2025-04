Mitme inimese poolt on esitatud soov, et raamatukogu võiks saada kasutada 24/7. Seni on olnud täiskasvanutel registreeritud lugejatel võimalik raamatukokku siseneda ID-kaardiga teatud aegadel, kui neile on selleks antud õigused. Tulles vastu lugejate soovile on alates 1. maist kuni 1. oktoobrini võimalik Kärdla raamatukogu teenuseid kasutada ööpäev läbi sõltumata nädalavahetustest ja riiklikest pühadest.

Kuidas raamatukokku sisse pääseb ja mida seal teha saab, loe raamatukogu kodulehelt.