Lennujaamas tuleb eralennukite näitus

Suuremõisa lossis toimuv regionaallennundusseminar toob reedel, 11. augustil Kärdla lennujaama eralennukite näituse.

Vähemalt nelja erinevat tüüpi lennukeid on vaatamiseks väljas seitse ja kell 15–17.30 on nendega tutvuma oodatud kõik Hiiumaa inimesed koos sõprade ja perega. Lennuväljale pääsemiseks on vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument. Eesti lennunduklastri turundusjuht Stella Täht avaldas lootust, et ilusa ilma korral võib näha ka koptereid. Lennukitesse sisse ei pääse.

Seminaril arutatakse keskkonnasõbralikuma lennunduse teemadel, aga ka regionaallennunduse ja tšarterlendude tulevikust väiksemates lennujaamades. Teiste seas võtavad sõna Ken Koort ja Madis Vanaselja Tallinn-Kärdla-Tallinn lennuliini teenindavast Diamond Sky OÜst. Seminar ei ole avalik.