Kõpu küla elanik Andrus Roosa hakkas sel kevadel uurima Vana-Roosaku talu karjamaaal kasvava suure vahtra võras rippuvat oksapusa. Raagus okste taustal hakkas silma, et pusa haljendab. Ta hakkas uurima, millega tegu ja leidis Vikipeediast üsna sarnase pildi puuvõõrikust ( Viscum album ).

“Ta oli seda märganud juba sügisel, aga arvas, et see on harakapesa,“ rääkis Andruse ema Linda Roosa.