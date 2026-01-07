KUULA | Hiiu Lehe minutid 7. jaanuaril

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Hiiu Lehe hitid
- Erakordselt soe aasta
- Rahvariidenäitus pälvis tähelepanu
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Hiiumaa vallavalitsus alustas uut aastat ümberkorraldatud struktuuriga.
Igal aastal alustavad inimesed juba varakult otsinguid, et leida ideaalne jõulukingitus, mis üllataks ja rõõmustaks nende lähedasi.
Selgusid Kaheksakand 2025 nominendid, kelle hulgas on kategoorias aasta tegu nomineeritud ka juuni alguses avatud ja uuenduskuuri läbinud Käina huvi- ja kultuurikeskus.
Järgneva nädala aja ilm püsib talvisel lainel. Suurt lumelisa oodata pole, kuid üht-teist siiski tulemas on.