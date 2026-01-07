Jälgi meid
KUULA | Hiiu Lehe minutid 7. jaanuaril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
Avatar photo

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?

  • Hiiu Lehe hitid
  • Erakordselt soe aasta
  • Rahvariidenäitus pälvis tähelepanu

Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.

