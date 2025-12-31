Jälgi meid
Haapsalu KHK 16.-30.12.25

HIIU LEHE HITID 2025 | Pulmakelladest ralliõnnetuseni

Lõppeva aasta Hiiu Lehe veebilehel ilmunud lugudest koguni üheksa jõudis kahe viimase aasta loetumate lugude hulka.

Hiiu Lehe aasta hitid.

Ajalehe lugude loetavuse mõõdupuuks saab olla lehe digiväljaanne. Hiiu Lehe veebilehel hiiuleht.ee tehti 2025. aastal kokku ligikaudu 1,5 miljonit vaatamist, mis tublisti rohkem kui aasta varem. Kõige edukam kuu oli oktoober, mil vaatamisi oli üle 210 000. Kokku ilmus Hiiu Lehe veebiväljaandes üle 2000 artikli, millest 75% jõudis ka lehe paberväljaandesse. See näitab ilmekalt, et digiväljaande lugeja valik on paraku suurem. Peaasjalikult puudutab vahe uudiseid, mis nädalalehe puhul on tihti paberlehe jaoks juba veidi vananenud. Rääkimata sellest, et kui paberlehe lugeja saab tavalise artikli juures ühe või kaks pilti, siis veebiväljaandes on nähtaval kogu galerii ja vahetevahel ka videod. 

