Hiiumaa rahvariideaasta tähtnäituse teeb eriliseks teistmoodi kujundus, mis lubab Hiiumaa rahvariietest näha nüansse, mis muidu ehk ajaloo kaitsva katte taha jäänud oleksid. Disainerid võimaldavad eksponaatidele suhteliselt lähedale tulla, vaatamata nõudele hoida vaataja vähemalt meetri kaugusel vaadatavast. Näiteks saab ekraanilt elavas esituses näha, kuidas hiiu naised tanu pähe pannes enda ilusaks tegemisega vaeva nägid.
KULTUUR
TUNNUSTUS | Hiiumaa muuseumi rahvariiete näitus on Muuseumiroti nominent
Eesti muuseumide aastaauhindade komisjonid valisid välja tänavused Muuseumiroti auhindade nominendid. Aasta näituse kategoorias on nomineeritud ka Hiiumaa muuseumi näitus “Hiiumaa rahvariiete ilu ja võlu”.
UUDISED
Justiits- ja digiministeeriumi teatel said enne aastavahetust vigastada viis Eesti mandriosalt lähtuvat merekaablit, neist üks Läänemaa ja Hiiumaa vaheline ning teine Hiiumaa ja Rootsi...
PÄÄSTE
Pühapäeva õhtul said päästjad väljakutse Palukülla, kus saunamajas oli kerise all süttinud puitpõrand.
POLITSEI
Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 24 erineva teatega ja alustati kümme väärteomenetlust. Neist üks teade oli liiklusõnnetus Emmastes, kus Volkswagen sõitis kõrvalteelt ette peateel...
UUDISED
Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialisti Miina Krabbi sõnul oli Hiiumaa detsembris Eesti kõige soojem koht, kogu möödunud aasta jooksul paistis päike Ristnas 1892 tundi, mida on üle...