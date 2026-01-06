Jälgi meid
TUNNUSTUS | Hiiumaa muuseumi rahvariiete näitus on Muuseumiroti nominent

Eesti muuseumide aastaauhindade komisjonid valisid välja tänavused Muuseumiroti auhindade nominendid. Aasta näituse kategoorias on nomineeritud ka Hiiumaa muuseumi näitus “Hiiumaa rahvariiete ilu ja võlu”.
Näitus „Hiiumaa rahvariiete ilu ja võlu“ Hiiumaa Muuseumis. | Foto: Toomas Kokovkin

Hiiumaa rahvariideaasta tähtnäituse teeb eriliseks teistmoodi kujundus, mis lubab Hiiumaa rahvariietest näha nüansse, mis muidu ehk ajaloo kaitsva katte taha jäänud oleksid. Disainerid võimaldavad eksponaatidele suhteliselt lähedale tulla, vaatamata nõudele hoida vaataja vähemalt meetri kaugusel vaadatavast. Näiteks saab ekraanilt elavas esituses näha, kuidas hiiu naised tanu pähe pannes enda ilusaks tegemisega vaeva nägid.

