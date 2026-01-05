Detsembris oli keskmine õhutemperatuur Heltermaal 3,6 kraadi, Ristnas 4,6 kraadi ja Kassaris 3,4 kraadi. Detsember oli Ristnas soojuselt 4. kohal alates 1945. aastast ning Heltermaal soojuselt 2. kohal alates 1958. aastast (andmerida ei ole täielik).
ILM HIIUMAAL | Detsember oli erakordselt soe, aasta jooksul paistis päike 1892 tundi
Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialisti Miina Krabbi sõnul oli Hiiumaa detsembris Eesti kõige soojem koht, kogu möödunud aasta jooksul paistis päike Ristnas 1892 tundi, mida on üle saja tunni rohkem Eesti keskmisest.
