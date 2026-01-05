ILM HIIUMAAL | Detsember oli erakordselt soe, aasta jooksul paistis päike 1892 tundi

Detsembris oli keskmine õhutemperatuur Heltermaal 3,6 kraadi, Ristnas 4,6 kraadi ja Kassaris 3,4 kraadi. Detsember oli Ristnas soojuselt 4. kohal alates 1945. aastast ning Heltermaal soojuselt 2. kohal alates 1958. aastast (andmerida ei ole täielik).