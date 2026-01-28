Jälgi meid
KUULA | Hiiu Lehe minutid 28. jaanuaril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?

  • Kultuuripärl teeb mitut asja
  • Kino tulevik aina tumedam
  • Vikatimees lõikab kasu
  • Maadlus kinnitab taas kanda

Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.

