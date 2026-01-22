Jälgi meid
HUVI OLEMAS | Maadlus on Hiiumaal taas kanda kinnitamas

Sellest ajast, kui olümpiamängude hõbemedalist ja mitmekordne maailmameister Kreeka-Rooma maadluses, Heiki Nabi, viimati Hiiumaal maadlusmatil treenis, on möödas juba aastaid. Vahepeal on saarel maadluselu vaibunud ning igapäevaseid treeninguid pole siin pikemat aega toimunud.
Esimene maadlustrenn Käina lasketiirus, punases vormis maadlustreener Madis Ristmägi. | Foto: Eike Meresmaa

Pühapäeva pealelõunal kogunes aga rühm lapsi ja lapsevanemaid Käina lasketiiru ruumidesse, et teha algust maadlustreeningute taaselustamisega Hiiumaal. Esimeses treeningus osales kümmekond last, keda juhendas Madis Ristmägi, kes on ise kunagi vabamaadluses olnud Eesti tipus ja olnud ka vabariigi meister. 

