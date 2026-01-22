HUVI OLEMAS | Maadlus on Hiiumaal taas kanda kinnitamas

Sellest ajast, kui olümpiamängude hõbemedalist ja mitmekordne maailmameister Kreeka-Rooma maadluses, Heiki Nabi, viimati Hiiumaal maadlusmatil treenis, on möödas juba aastaid. Vahepeal on saarel maadluselu vaibunud ning igapäevaseid treeninguid pole siin pikemat aega toimunud.