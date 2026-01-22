Pühapäeva pealelõunal kogunes aga rühm lapsi ja lapsevanemaid Käina lasketiiru ruumidesse, et teha algust maadlustreeningute taaselustamisega Hiiumaal. Esimeses treeningus osales kümmekond last, keda juhendas Madis Ristmägi, kes on ise kunagi vabamaadluses olnud Eesti tipus ja olnud ka vabariigi meister.
HUVI OLEMAS | Maadlus on Hiiumaal taas kanda kinnitamas
Sellest ajast, kui olümpiamängude hõbemedalist ja mitmekordne maailmameister Kreeka-Rooma maadluses, Heiki Nabi, viimati Hiiumaal maadlusmatil treenis, on möödas juba aastaid. Vahepeal on saarel maadluselu vaibunud ning igapäevaseid treeninguid pole siin pikemat aega toimunud.
Eesti Kultuurkapital jagas Käinas toimunud kultuuriaasta avaüritusel välja kolm tunnustuspreemiat, kaks aastapreemiat ning kultuuripärli tiitli.
Praktikas tähendab see seda, et Hiiu Lehe saab lisada oma telefoni või arvuti avalehele ning leht avaneb edaspidi eraldi aknas nagu päris äpp ning...
Hiiumaa Vallavolikogu istung toimub 22. jaanuaril 2026 kell 15:00 Kärdla vallamaja volikogu saalis.
Hiiumaa lugejate 2025. aasta laenutuste esikohal on Urmas Vadi "Kuu teine pool“, mis juhib ka üleriigilist raamatukogude laenutuste edetabelit.