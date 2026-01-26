Jälgi meid
ELANIKE STATISTIKA | Hiiumaa elanike arv kasvas sissekirjutuste arvelt

Hiiumaa elanike arv kasvas aastaga 26 inimese võrra, kuid surmasid oli üle kahe korra rohkem kui sünde.
Parvlaev Tiiu Heltermaa sadamas. | Foto: Kätlin Rist

Lõpliku rahvastikuregistri statistika järgi on 2026. aasta jaanuari alguse seisuga Hiiumaal 9802 elanikku, kes on oma elukoha Hiiumaal registreerinud.

