ELANIKE STATISTIKA | Hiiumaa elanike arv kasvas sissekirjutuste arvelt

Lõpliku rahvastikuregistri statistika järgi on 2026. aasta jaanuari alguse seisuga Hiiumaal 9802 elanikku, kes on oma elukoha Hiiumaal registreerinud.
Veel lugemist:
PILTUUDIS
Kärdla lennujaamas käivad praegu hoogsad rekonstrueerimistööd, mistõttu tavapärasesse reisiterminali ajutiselt sisse ei pääse. Lennule registreerimine, piletikassa ja lennueelne julgestuskontroll toimuvad sinistes konteinerhoonetes. Reisiterminali uuenduskuur...
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 19 erineva korrarikkumise teatega.
UUDISED
Hiiumaa kutsub neljapäeval, 29. jaanuaril tähistama molutamise päeva ning kasvõi korraks lihtsalt olema ning mitte midagi tegema.
UUDISED
Käimasolev hooaeg võib jääda Hiiumaa kinoühingule viimaseks, mil Kärdla kinosaalis näidatakse filme regulaarselt ja iganädalaselt.