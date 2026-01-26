Jälgi meid
UUDISED

KINOGA LÕPP? | Hiiumaa kinoühingu 13. sünnipäev tuli murega

Käimasolev hooaeg võib jääda Hiiumaa kinoühingule viimaseks, mil Kärdla kinosaalis näidatakse filme regulaarselt ja iganädalaselt.
Avatar photo
Hiiumaa kino. | Arno Kuusk

Hiiumaa kinoühing tähistas aasta alguses oma 13. sünnipäeva, ent rõõmutunnet varjutas mure tuleviku pärast. 

UUDISED

ELANIKE STATISTIKA | Hiiumaa elanike arv kasvas sissekirjutuste arvelt

Hiiumaa elanike arv kasvas aastaga 26 inimese võrra, kuid surmasid oli üle kahe korra rohkem kui sünde.

3 tundi ago

PILTUUDIS

PILTUUDIS | Kärdla lennujaama uus pale

Kärdla lennujaamas käivad praegu hoogsad rekonstrueerimistööd, mistõttu tavapärasesse reisiterminali ajutiselt sisse ei pääse. Lennule registreerimine, piletikassa ja lennueelne julgestuskontroll toimuvad sinistes konteinerhoonetes. Reisiterminali uuenduskuur...

4 tundi ago

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Politsei kontrollib autojuhtide tervisetõendi kehtivust

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 19 erineva korrarikkumise teatega.

6 tundi ago

UUDISED

MOLUTAMISE PÄEV | Hiiumaa Turismiklaster tahab 29. jaanuarit riigipühaks

Hiiumaa kutsub neljapäeval, 29. jaanuaril tähistama molutamise päeva ning kasvõi korraks lihtsalt olema ning mitte midagi tegema.

8 tundi ago

