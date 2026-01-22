Jälgi meid
TUNNUSTUS | Hiiumaa kultuuripärliks sai Jaanika Kuusk

Eesti Kultuurkapital jagas Käinas toimunud kultuuriaasta avaüritusel välja kolm tunnustuspreemiat, kaks aastapreemiat ning kultuuripärli tiitli.

Kultuuripärli tiitli pälvis Jaanika Kuusk. | Foto: Eike Meresmaa

Jaanika Kuuse puhul toodi välja, et lõpetas ta Eesti Rahva Muuseumi rahvarõivakooli X lennu ja tema lõputööks oli täiskomplektne Pühalepa naise rahvarõiva komplekt, mille nahkkingadki valmistas ta ise.

