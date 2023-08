Koerte jalutusväljak tuleb Valli tänavale

Algselt Linnaparki soovitud Kärdla koerte jalutusväljak saab olema Valli tänaval, kunagise korvpalliplatsi asemel.

Idee autor, valla kaasavast eelarvest toetust taotlenud koeraomanik Kärolyn Kivistik ütles, et paik on halbadest variantidest parim. Kivistiku sõnul pakuti vahepeal jalutusväljaku asukohaks Hausma metsa. Tema mõte aga oli, et kortermajade eakatel inimestel oleks koht, kus saaks oma lemmiku kasvõi korraks vabalt jooksma lasta. Kivistik, kelle peres on kaks huskyt, ütles, et neil endil pole probleemi oma koeri kusagile kaugemale metsa jooksma viia, aga Hausma mets on kortermajadest liiga kaugel ning eakas inimene ei võta ette paarikilomeetrist matka, et koera sinna viia.