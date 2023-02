Kelmid petsid välja ligi 8000 eurot

30. jaanuaril alustas politsei kriminaalmenetlust juhtumi kohta, kus Kärdla elanikult peteti välja 7522 eurot. Jaanuaris sai 69aastane mees e-kirja, mille saatjaks oli justkui politsei. Kirjas anti mehele teada, et tema suhtes on pornograafiliste veebilehtede külastamise pärast alustatud kriminaalmenetlust. Mees vastas kirjale. Seejärel sai ta uue kirja, milles talle pakuti võimalust menetlus lõpetada, kui mees tasub trahvi 7522 eurot. Mees tegigi seda ja kandis tundmatu inimese arveldusarvele küsitud rahasumma. Seepeale nõuti, et ta saadaks oma isikutunnistuse numbri ja pildi, mida mees samuti tegi. Siis hakati temalt nõudma 23 051 eurot tagatisraha maksmist, mille järel mees taipas, et on sattunud petturite ohvriks. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse andmetel peteti mullu Eesti inimestelt erinevate kelmustega välja 4 miljonit eurot.