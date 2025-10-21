Jälgi meid
UUDISED

KEHTETUD SEDELID | Hiiumaa Vallavolikogu valimistel oli 23 kehtetut sedelit

2025. aasta Hiiumaa Vallavolikogu valimistel tuvastati kokku 23 kehtetut sedelit, mille hulgas ka rikutud sedelid.
Avatar photo
Foto: Raul Vinni

“Peamised põhjused olid arusaamatud numbrid – näiteks polnud selge, kas tegemist on „1” või „7”-ga. Samuti oli üle soditud sedeleid ja sedelid, kuhu valija oli kirjutanud numbri, mida kandidaatide nimekirjas ei olnud.  Mõnel sedelil oli lihtsalt numbri kohale rist tehtud, mis samuti muutis sedeli kehtetuks,” ütles Hiiumaa valla valimiskomisjoni aseesimees Riina Lilleõis.

