UUDISED
OTSEKAJASTUS | Kes võidab valimised Hiiumaal?
Täna on Eestis kohalike omavalitsuste volikogude valimispäev. Hiiu Leht teeb tiiru saarel ja vaatab, kuidas Hiiumaa jaoskondades valimised edenevad ning õhtul juba värsked uudised valimispidudelt.
Poole valimispäeva pealt valima tulnud inimesed arvasid Kärdlas pea üksmeelselt, et kõige olulisem valik on inimene.
Käina valimisjaoskonnas on nädala jooksul käinud kokku üle 240 inimese. Valimispäeva keskpäevaks oli on hääle andnud 130 valijat. "Väga aktiivselt käiakse," kinnitas valimisjaoskonna esimees...
Kõrgessaare valimisjaoskonnas on ühel keskpäevasel hetkel ruumis viis valijat. Kõik mehed.
Palade valimisjaoskonnas oli täna kella 12.15-ks valimas käinud üle 60 inimese.