ÜLLATUS VÕI MITTE? | Sotsid suutsid reitingute kiuste Hiiumaal taas võita

Suure tõenäosusega Hiiumaa valitsemises suurt midagi ei muutu, sest lisaks sotsidele tõi viis mandaati ära senine koalitsioonipartner Valimisliit Ühine Hiiumaa, kellega koos oleks teoreetiliselt võimalik ühehäälse enamusega volikogus ülekaal saavutada. Samamoodi võiks ühe häälega võimul olla ka Isamaaga kokku minnes.
Poole valimispäeva pealt valima tulnud inimesed arvasid Kärdlas pea üksmeelselt, et kõige olulisem valik on inimene.
Käina valimisjaoskonnas on nädala jooksul käinud kokku üle 240 inimese. Valimispäeva keskpäevaks oli on hääle andnud 130 valijat. "Väga aktiivselt käiakse," kinnitas valimisjaoskonna esimees...
Kõrgessaare valimisjaoskonnas on ühel keskpäevasel hetkel ruumis viis valijat. Kõik mehed.