ÜLLATUS VÕI MITTE? | Sotsid suutsid reitingute kiuste Hiiumaal taas võita

Suure tõenäosusega Hiiumaa valitsemises suurt midagi ei muutu, sest lisaks sotsidele tõi viis mandaati ära senine koalitsioonipartner Valimisliit Ühine Hiiumaa, kellega koos oleks teoreetiliselt võimalik ühehäälse enamusega volikogus ülekaal saavutada. Samamoodi võiks ühe häälega võimul olla ka Isamaaga kokku minnes.