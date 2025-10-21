VALLAVÕIM | Sotsid soovivad luua kolmese koalitsiooni

Sotside esinumber Hergo Tasuja märkis, et lepiti kokku süsteem, kus esimeses ringis on kiirkohtumised. “Eesmärk saada esmane ülevaade, kas päriselt on koostöösoov koalitsioonis panustada ning kas ja millised on punased jooned,” ütles Tasuja. “Kuna soovime laiapõhjalist koalitsiooni, kus kahe asemel kolm osapoolt, siis uurime milline on teiste vaade – kas on eelistusi või välistusi. “