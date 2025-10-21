VALLAVÕIM | Sotsid soovivad luua kolmese koalitsiooni

Sotside esinumber Hergo Tasuja märkis, et lepiti kokku süsteem, kus esimeses ringis on kiirkohtumised. “Eesmärk saada esmane ülevaade, kas päriselt on koostöösoov koalitsioonis panustada ning kas ja millised on punased jooned,” ütles Tasuja. “Kuna soovime laiapõhjalist koalitsiooni, kus kahe asemel kolm osapoolt, siis uurime milline on teiste vaade – kas on eelistusi või välistusi. “
Veel lugemist:
UUDISED
Iirimaal Dublinis toimunud Euroopa tuletornide võrgustiku aastakoosolekul otsustati, et 2026. aasta koosolek toimub juuni alguses Hiiumaal.
IN MEMORIAM
"On lahkunud hiiu maasool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kodupaiga ja piirkondliku hariduselu uurija, ilukirjanduslike teoste toimetaja, Hiiumaa aukodanik, 5 lapse isa ja 5...
KULTUUR
Veel vaid oktoobrikuu lõpuni on Kärdla raamatukogus avatud näitus hiidlaste kodudes leiduvatest haruldastest raamatutest, mis just tihti võõra vaataja silma alla ei satu.
POLITSEI
Möödunud nädalal alustas Hiiumaa politsei väärteomenetluse Kärdlas toime pandud auto kahjustamise juhtumi kohta.