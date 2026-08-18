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KÄSIPUU PAIGAS | Kõpu rahvamajale parem ligipääs

Kohaliku omaalgatuse programmi toel remonditi Kõpu rahvamaja trepp ja paigaldati käsipuu.
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Kõpu rahvamaja trepi uuendamist ja sellele käsipuu paigaldamist toetas Kohaliku omaalgatuse programm. | Foto: Hendrik Roosna

Kõpu rahvamaja peasissepääsu trepp oli murekohaks rahvamaja kasutuselevõtust aastal 2015. Eelmise sajandi algul vene õigeusu kirik-koolimajaks ehitatud hoone restaureerimisprojektis nägi arhitekt ette, et peasissepääsul oleks täisgraniidist trepp. Kuna väga kehvas seisus rahvamaja taastamistööde käigus Kõpu külaseltsil Valguskiir ei õnnestunud saada rahastust nii kalli detaili jaoks, remontis ehitaja betoontreppi. Külaseltsi esindaja Harda Roosna sõnul kõpitsesid nad treppi ka oma, st külaseltsi jõududega, aga trepil ei olnud käsipuud ja astmed olid natuke liiga kõrged. 

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