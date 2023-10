KAS TUGEV VÕI VÄGA TUGEV | Kolmapäevase tormi võimsus veel küsimärgi all

Eeloleva nädala ilm saab olema äärmiselt vaheldusrikas. Nädala jooksul näeme tormi, päikest, ei saa välistada ka äikest. Nädala teine pool toob öökülmad ja võimalik, et mõnel pool ka esimese lühiajalise lörtsi-lume, vähemasti mandril.

Täna (3.10.) jääme eemalduva madalrõhulohu kaugesse serva. Öösel ja ennelõunal on võimalikud üksikud hoovihmad, pealelõunal läheneb juba Taani väinade kohalt kiiresti aktiivsemaks muutuv keeris. Selle ees jõuab pealelõunal mõõdukas-tugev vihmasadu.

Tuul on öösel nõrk, õhtupoole hakkab tugevnema lõunakaare tuul.

Öösel on soojakraade 9…16°C, päeval 13…18°C.

Kolmapäeval (4.10.) on olukord juba keerulisem.

Mudelarvutused on juba eelmise nädala lõpust selle päeva osas erimeelsed olnud ja on seda mõningal määral ka tänasel päeval, kuigi mingi õhkõrn stabiilsus ja üksmeel on hakanud tekkima. Tuulisema stsenaariumi puhul on öö väga tormine ja lääne-loode tuule puhangud ulatuvad Hiiumaa lääne-, loode- ja põhjarannikul 29…33 m/s-ni.

Vaiksema stsenaariumi puhul ulatuvad lääne-loode tuule puhangud Hiiumaa rannikualadel 18…24 m/s.

Mõlemal juhul on tugevaim tuul just öötundidel ning päeval rahuneb ilm üsna kiiresti, kuna madalrõhkkond liigub kiiresti.

Samuti on selge, et mõlemal juhul on oodata ka vihma. Kui esialgu paistis, et sajukogused võivad ulatuda 50…60 mm, siis tänaseks on suurimad sajuhulgad prognoositud Soome aladele ja meie sajuhulgad jäävad tõenäoliselt 10–30 mm vahele.

Soojakraade on öösel 12…15°C, päeval jõuab jahedam õhumass ja õhtuks langeb suisa 10°C piirimaile.

Neljapäeval (5.10.) tuult toonud madalrõhuala eemaldub, Rootsist läheneb aga juba uus, alles formeeruv keeris. Vihmasadu jõuab hommikupoolikul ning praeguse seisuga õhtuks suurem sadu juba lõppeb. Tuul puhub ennelõunal nõrgalt, pealelõunal pöördub põhjakaarde ja veidi tugevneb, kuid tormiks ei tohiks paisuda.

Õhusooja on öösel 7…11°C, päeval 8…12°C.

Reedel (6.10.) madalrõhkkond eemaldub Venemaa avarustesse, kuid selle kauges servas on meil piisavalt niiskust, et poetada vihmasabinaid nii öösel kui päeval.

Tuul puhub põhjakaarest ja on pigem mõõdukas, maksimaalsed puhangud 9…14 m/s.

Õhuvool kannab põhjakaarest külma juurde ning seetõttu on õhkõrn võimalus, et juba reede õhtul tuleb vihma sekka mõni üksik märg helves või lumekruup. Suurem näib see võimalus siiski Põhja-Eesti mandriosas olevat, kuid põhja-lõunasuunaliselt võttes on ka Hiiumaa üsna põhja pool, seega tuleks igaks juhuks mainida see võimalus ära.

Sooja on öösel 5…9°C, rannikust eemal võib selgema taeva korral veel mõne kraadi madalamale langeda, päeval 7…11°C.

Vast tekitab küsimusi, kuidas pea 10 soojakraadiga on võimalus lörtsiks? Selle taga on kõrgemates õhukihtides valitsev ja pealetungiv külm õhumass, mis jätab maapinna lähedase soojema kihi üsna õhukeseks. Nii sajavadki kõrgemal moodustuvad lumehelbed alla ja kuna maapinnalähedane sooja õhu kiht jääb üha õhemaks, siis ei jõua ülevalt sadavad tahked helbed täielikult ära sulada ja maapinnani võibki jõuda märgade helveste ja külma vihma segu.

Kui veel külmast rääkida, siis nädalavahetusel tuleks arvestada öökülmadega, vähemasti rannikust natukenegi eemal olevatel aladel.