KLAARITI ÄRA | Kärdla kooli ehitusel tekkis segadus omaosalusega

Vald vaidles Kärdla kooli ehitamise rahade üle järelevalvet tegeva Riigi tugiteenuste keskusega, kas valla omaosalus oli ikka piisav või mõnel päeval 0,17 protsenti väiksem. Hiiumaa vallavolikogu istungil ütles vallavanem Hergo Tasuja, et Kärdla koolimaja ehituse kohta on Riigi tugiteenuste keskuse poolt antud märku, et võidakse toetust vähendada, kui vald ei suuda ümber lükata nende väiteid väiksema omaosaluse kohta.

„Peaasjalikult on teemaks see, et peab olema igal ajahetkel ehitajal korrektne tagatisteade kümne protsendi ulatuses tööde mahust,“ selgitas vallavanem volikogule. „Rahastaja väitel mingitel päevadel või isegi lühematel perioodidel seda protsenti ei ole täidetud.“ Vallavanema sõnul toodi ühe näitena 2021. või 2022. novembri lõpp, kus kahe või kolme päeva ulatuses oli see protsent justkui väiksem, 9,83 protsenti.