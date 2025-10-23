Jälgi meid
JUHTKIRI | Viis pilti pidudelt

Sotside valimispeol Korgis oli pühapäeva õhtul tunda pinget, mida oleks võinud suisa noaga lõigata.

Paberhääled olid loetud, e-häälte avaldamine venis. Ühtäkki kõlas pika laua tagant kellegi hüüatus, mille peale vallandus juubeldamine ja muidu pigem vaguravõitu vallavanemast rõõmuröögatus. Teistest suurem heelteunik, mida keegi neile ei ennustanud, oli tõsiasi. 

Isamaa peol Rannapaargus valitses kümmekond minutit peale valimistulemusi vaikus. Keegi ütles, et tegelikult võitis ju Isamaa, sest kohti saadi rohkem kui enne. Aga ilmselgelt olid ootused suuremad. Kolmandaks jäänuna lubatud muutust ellu viia ei saa. 

Valimisliidu Ühine Hiiumaa pidu Pruulikojas oli meeleolukas. Rahvas lobises ja naeris, visati naljagi. Tulemus käes, koht laua taga olemas. Esimene sõnum avalikkusele oli see, et ollakse rahul ja koalitsioonis võiks ikka uuemad tuuled puhuda. 

unik <unigu, unigud> hunnik ▪ istub unigu otsas nat kukulind Phl

Allikas: Hiiu sõnaraamat/ Eesti Keele Instituut

Reformierakond kogunes omal iroonilisel moel Käinas Ruudis, mida nii mõnigi nende liige munitsipaalkohvikuks kutsub, mis faktiliselt pole ka vale. Reformierakondlastega suheldes erilist optimismi ei kostu. Suur kampaania ja kümned, kui mitte sajad tunnid välikampaaniat tulemust ei toonud. Võta nüüd kinni, kas tõesti automaks maksis kätte? 

EKRE kohvikusse ei läinud. Istuti erakonnaliikme juures kodus. Rõõmustamiseks oli põhjust, sest mitte väga pika nimekirjaga saadi kohti jälle rohkem ning segamisse läinud kandidaatide pakist tõmmati Inge Taltsi näol trumpkaart.

Isamaa võidumees Andrus Ilumets tegi valimistulemustest järelduse, et hiidlased soovisid nii stabiilsust kui ka muutust. Täna võib ka ainult spekuleerida, et kui suur oleks olnud muutus siis, kui Keskerakond ja üksikkandidaat poleks eraldi välja tulnud, vaid näiteks Isamaa või EKRE-ga liitunud. Oleks on muidugi vilets mees. 

Eks lähipäevad annavad arutust, kas valimispidude emotsioon kandub edasi ka koalitsiooni. 

 

 

 

