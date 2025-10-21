KORTERID SAADAVAL | Kõrgessaare üürimaja korterid tulid pakkumisele

“Tere, kas Elevon Kinnisvara? Oleme siin Kõrgessaares selle poolelioleva üürimaja juures ja otsime omale kodu Hiiumaal. Meid on ema-isa ja kaks last, kas siin majas leiduks mõni meie perele sobiv korter?”
UUDISED
Naiskodukaitse Saaremaa ringkond, Kadi raadio ja ajaleht Saarte Hääl kutsuvad juba 17. korda kõiki Saare-, Muhu- ja Hiiumaa sõdurpoistele sooje sokke kuduma.
UUDISED
Aktiivsed ja värskete ideedega sädeinimesed on kogukonna jaoks tõeline võit. Ellu kutsutakse uued ideed, luuakse uusi võimalusi. Üksi ei saagi kõike teada ja osata,...
UUDISED
"See tunnustus on veel praegugi minu jaoks uskumatu, aga võtan tunnustust kui elutöö preemiat," ütles Luule Oppi.
UUDISED
2025. aasta Hiiumaa Vallavolikogu valimistel tuvastati kokku 23 kehtetut sedelit, mille hulgas ka rikutud sedelid.