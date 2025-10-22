DIGILEHT | Hiiu Leht 23. oktoobril

Hiiu Leht 23. oktoobril
- Arvamus | Tahaks kõndida, aga mitte autode vahel
- Arvamus | Endist õpetajat Aivi Maandit mälestades
- Arvamus | Metsandus on meil eeskätt raiendus
- Tänavaküsitlus | Kuidas jäite rahule valimiste tulemusega?
- Uudis | Sadama tänavale mahuvad sõitma ka bussid
- Uudis | Kõrgessaare üürimaja korterid tulid pakkumisele
- Uudis | EKRE võib Hiiumaal võimu juurde pääseda
- Uudis | Tuletornide operaatori suured lubadused ei täitunud
- Uudis | Marie Breveri nimelise hariduspreemia pälvis Luule Oppi
- Uudis | Vald andis Soosteri monumendile asukohaloa
- Uudis | Regula aitab Hiiumaa liinil
- Piltuudis | Saaremaa ja Hiiumaa vahele paigaldatakse merekaablit
- Politsei | Politsei otsib Kärdlas autot kahjustanud isikut
- Sport | KK Askus/Jetoili U16 alustas Balti liigat nelja võidu ja ühe kaotusega
- Persoon | Boris vahetas kartulipannkoogid tuulehaugi vastu
- Sattumise lugu | Tiina tundis Kassaris Vargamäe magusvalusat sõltuvust
- Kodu lugu | Aadress: Vaemlamaja, 92317
- Kasulik teada | Rehvivalik sõltub usust ja vajadusest
- Loodus | Kärdlas, Reigis või Vaemlas pakuvad pöögid värviilu
- 25 aastat tagasi | Lauka kool juubeldas
- In memoriam | Lahkunud on Aare Ristmägi
- In memoriam | Lahkunud on Rita Lepland