DIGILEHT | Hiiu Leht 23. oktoobril

Hiiu Leht 23. oktoobril
  • Arvamus | Tahaks kõndida, aga mitte autode vahel
  • Arvamus | Endist õpetajat Aivi Maandit mälestades
  • Arvamus | Metsandus on meil eeskätt raiendus
  • Tänavaküsitlus | Kuidas jäite rahule valimiste tulemusega?
  • Uudis | Sadama tänavale mahuvad sõitma ka bussid
  • Uudis | Kõrgessaare üürimaja korterid tulid pakkumisele
  • Uudis | EKRE võib Hiiumaal võimu juurde pääseda
  • Uudis | Tuletornide operaatori suured lubadused ei täitunud
  • Uudis | Marie Breveri nimelise hariduspreemia pälvis Luule Oppi
  • Uudis | Vald andis Soosteri monumendile asukohaloa
  • Uudis | Regula aitab Hiiumaa liinil
  • Piltuudis | Saaremaa ja Hiiumaa vahele paigaldatakse merekaablit
  • Politsei | Politsei otsib Kärdlas autot kahjustanud isikut
  • Sport | KK Askus/Jetoili U16 alustas Balti liigat nelja võidu ja ühe kaotusega
  • Persoon | Boris vahetas kartulipannkoogid tuulehaugi vastu
  • Sattumise lugu | Tiina tundis Kassaris Vargamäe magusvalusat sõltuvust
  • Kodu lugu | Aadress: Vaemlamaja, 92317
  • Kasulik teada | Rehvivalik sõltub usust ja vajadusest
  • Loodus | Kärdlas, Reigis või Vaemlas pakuvad pöögid värviilu
  • 25 aastat tagasi | Lauka kool juubeldas
  • In memoriam | Lahkunud on Aare Ristmägi
  • In memoriam | Lahkunud on Rita Lepland

