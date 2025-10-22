UUS VÕIMULIIT KOOSTAMISEL | EKRE võib Hiiumaal võimu juurde pääseda

Kohalikel valimistel võidutsesid 23liikmelises volikogus seitse kohta saanud sotsid, kelle esimene valik võimuliiduks on Valimisliit Ühine Hiiumaa. Kes saab aga kolmandaks, on veel lahtine. Mõnevõrra üllatuslikult on aga pildile tõusnud EKRE.