UUS VÕIMULIIT KOOSTAMISEL | EKRE võib Hiiumaal võimu juurde pääseda

Kohalikel valimistel võidutsesid 23liikmelises volikogus seitse kohta saanud sotsid, kelle esimene valik võimuliiduks on Valimisliit Ühine Hiiumaa. Kes saab aga kolmandaks, on veel lahtine. Mõnevõrra üllatuslikult on aga pildile tõusnud EKRE.
Meeleolukas hetk Sotsiaaldemokraatide peolt peale e-häälte tulemuste tulemist. | Foto: Eike Meresmaa

Võru linna kõrval oli Hiiumaa ainus paik Eestis, kus võidutsesid sotsiaaldemokraadid. Neile järgnesid viie kohaga Valimisliit Ühine Hiiumaa ja viie kohaga Isamaa. EKRE ja Reformierakond said kumbki kolm kohta. 

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 23. oktoobril

Hiiu Leht 23. oktoobril Arvamus | Tahaks kõndida, aga mitte autode vahel Arvamus | Endist õpetajat Aivi Maandit mälestades Arvamus | Metsandus on meil...

38 minutit ago

AHTO ILMAJUTUD

ILMATEADE | Suurt külma oodata ei ole

Järgneva nädala aja ilmas suuri muutusi võrreldes varasemaga pole. Jätkub sügisele omane ilm - läheb veidi tuulisemaks ja ka niiskemaks. Suuremat külma oodata ei...

1 tund ago

SPORT

KK Askus/Jetoili U16 alustas Balti liigat nelja võidu ja ühe kaotusega

Käärikul peetud Balti noorteliiga avaetapil näitas KK Askus/Jetoili U16 võistkond head mängu, võites viiest kohtumisest neli.

3 tundi ago

UUDISED

TÕSINE VIIRUSHAIGUS | Perearst Helve Kansi: gripp on ohtlikum kui sageli arvatakse

Gripp levib Eestis igal aastal laialdaselt ning võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme. Eriti ohustatud on väikelapsed, riskihaigustega noored, lapseootel naised ja üle 60-aastased vanemaealised, kellel...

4 tundi ago