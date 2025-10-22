Võru linna kõrval oli Hiiumaa ainus paik Eestis, kus võidutsesid sotsiaaldemokraadid. Neile järgnesid viie kohaga Valimisliit Ühine Hiiumaa ja viie kohaga Isamaa. EKRE ja Reformierakond said kumbki kolm kohta.
UUS VÕIMULIIT KOOSTAMISEL | EKRE võib Hiiumaal võimu juurde pääseda
Kohalikel valimistel võidutsesid 23liikmelises volikogus seitse kohta saanud sotsid, kelle esimene valik võimuliiduks on Valimisliit Ühine Hiiumaa. Kes saab aga kolmandaks, on veel lahtine. Mõnevõrra üllatuslikult on aga pildile tõusnud EKRE.
