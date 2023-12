JUHTKIRI | Jõulukinkide aeg

Seekordne Hiiu Leht on veidi teistmoodi, sest soovime omalt poolt teha kingituse. Leht on tavapärasest veidi paksem ning paberleht saab seekord poetatud kõikidesse Hiiumaa postkastidesse. Ajalehe vahelt leiab lugeja järgmise aasta suure seinakalendri. See on pühendatud Hiiumaa kunstiaastale ning kujunduse autorit Valdek Alberit inspireeris kunstnik Ülo Soosteri 100. sünniaastapäev, mida tuleval aastal tähistatakse.

Jõulud on aeg, mil võetakse hetk. Mõeldakse olnu ja oleva peale ning vaadatakse tulevikku. Proovisime meiegi ühte lehenumbrisse koondada elu erinevaid külgi. Olgu selleks siis taaskohtumine Dougiga või külaskäik Kõlunõmme külla. Lehest leiab hiidlasi laiast maailmast, keda pole võib-olla ammu kohanud ja lugemiseks pakume ka päevakajalisi uudiseid. Sekka veidi mõtlikuma-murelikuma tooniga lugu kiirabist Hiiumaal ja lustakas jutuajamine lastega. Millest muust kui ikka jõuludest.

Loodame, et igaüks leiab endale meelepärast lugemist. Tasub teada, et pea igast loost saab pikemalt lugeda Hiiu Lehe veebiküljelt.

Aasta hakkab otsi kokku tõmbama. Hiiu Leht ilmub pärast tänast sel aastal veel ühe korra, 29.detsembril ja siis juba uue aasta esimesel reedel.

Röömpsaid jöuluid!