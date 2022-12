Jõulukuuski võib osta ka kavandatava rahvuspargi aladelt

Nädal tagasi kirjutasime Hiiu Lehes küsimusest, kas kavandatava rahvuspargi aladelt võib jõulukuuski võtta või ei. Riigimetsa majandamise keskuse kaardil olid võimaliku Kaleste rahvuspargi alad märgitud kaitsealadeks. Kuna aladel, mille kaitsealuseks võtmist arutatakse, ei ole raied lubatud, ütles RMK, et sealt ei tohiks ka jõulupuid võtta. Pärast artikli ilmumist sai RMK Keskkonna­ametilt ametliku seisukoha, milles lubatakse kavandatava Hiiumaa rahvuspargi aladelt jõulukuuskede võtmine, sest see ei kahjusta tulevase rahvuspargi kaitse-eesmärke.

Looduskaitseseadusega tegevuste peatamise õigus on antud selleks, et vältida olukorda, kus mingi tegevuse tulemusena loodus­väärtused hävivad enne, kui jõutakse ala kaitse alla võtmise otsuseni. RMK soovitab kuuski võtta vana metsa ja elektriliinide alt, metsasihtidelt ja kraavikallastelt, kus puud niikuinii suureks kasvada ei saa. Piirangud kustutati ka RMK jõulukuuse kaardi­rakendusel.