JÄRELEHÜÜE | Vello Jürjo (25.10.1936 – 28.03.2026)

28. märtsil lahkus meie seast jääpurjetamise suurkuju, meister, õpetaja ja teerajaja, Jahtklubi Dago auliige Vello Jürjo.

Vello oli mees, kelle elu oli lahutamatult seotud tuule, jää ja merega. Ta ei olnud lihtsalt sportlane – ta oli looja, ehitaja ja õpetaja, kes pühendas oma elu purjetamisele ja jääpurjetamise arengule. Tema käte all valmisid kümned jääpurjekad ning tema teadmised ja kirg kandsid edasi terve põlvkonna purjetajaid.

Tema sportlaskarjäär oli erakordselt pikk ja tulemuslik ning tema nimi on jäädvustatud Eesti ja rahvusvahelise purjetamise ajalukku.

Olulisemad saavutused rahvusvahelistel võistlustel: DN-klassis maailmameistrivõistlustel 1974. aastal 6. koht, Euroopa meistrivõistlustel 1973. aastal pronksmedal, Euroopa karikavõistlustel 1985. aastal 8. koht.

Monotüüp XV klassis: Euroopa meistrivõistlustel kuldmedalid aastatel 1997, 1998, 2004 ja 2011, hõbemedalid aastatel 2007 ja 2008, pronksmedalid aastatel 1999, 2000, 2005 ja 2013 ja neljandad kohad aastatel 2001, 2002 ja 2010.

Euroopa karikavõistlustel 1997 esikoht, 1998 ja 2004 teine koht ning 2002 kolmas koht.

Maailmameistrivõistlustel 2008. aastal 4. koht ja 2009. aastal 5. koht.

Nõukogude Liidu meistrivõistlustel võitis ta aastatel 1965–1972 monotüüp XV klassis 1 kuld-, 1 hõbe- ja 3 pronksmedali ning DN-klassis 1971. aastal pronksmedali.

Eesti meistriks tuli Vello Jürjo aastatel 1965–2010 koguni 11 korda monotüüp XV klassis ning 1980. aastal DN-klassis.

Aga ennekõike jääb Vello meelde inimesena – mehena, kes uskus, et kirg ei küsi vanust ja et tuul ning jää annavad elule tähenduse.

Tema pühendumus, visadus ja rahulik kindlus olid eeskujuks paljudele ning tema mõju Eesti purjetamisele on hindamatu.

Me täname Sind, Vello, kõige eest, mida oled andnud Eesti purjetamisele, Hiiumaale ja Jahtklubi Dagole.

Sinu jälg jääle ja merele ei kao kunagi.

Head teed, Vello.

Olgu Sinu purjed alati täis tuult!

Jahtklubi Dago

***

Eesti üks legendaarsemaid jääpurjetajaid Vello Jürjo liugleb nüüd seal, kus lõputud jääväljad on siledad kui peegel.

Ei ole just palju neid spordimehi, kelle medalikapp ja karikate riiul oleks nii pungil auhindadest, kui neid saavutas Vello.

Neljakordne Euroopa meister, hõbedad ja pronksid peale selle, üheteistkordne Eesti meister Monotüüp XV jääpurjekal. Omal ajal ülitihedas konkurentsis võidetud kuldmedal, hõbe ja kolm pronksi NSV Liidu meistrivõistlustel.

NSV Liidu kiirusrekord DN-klassi jääpurjekal aastast 1974. Samas klassis Eesti meister, aasta oli siis 1980.

Vello Jürjo valiti 75-aastasena Hiiumaa aasta sportlaseks. Annab järgi teha!

Tema valmistatud jääpurjekad on senini maailma absoluutne tipptase.

Head pärituult sulle, Vello taevastel jääväljadel!

Ain Tähiste