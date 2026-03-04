Raha vajava filmi keskmes on 85-aastane Jürjo, kes asub oma Hiiumaa töökojas ehitama järjekordset jääpurjekat. Kaamera ette jääb nii meistri igapäevane töö kui ka mõtted spordialast, mille tulevik sõltub üha enam heitlikest talvedest. Lugu põimib omavahel põlvkondade sideme, kire ja kliimamuutuse mõju traditsioonilisele talispordialale.
ANNAME HOOGU | Vello Jürjost rääkiv film ootab hooandjas toetajaid
Hooandja platvormil on alanud ühisrahastuskampaania, et viia lõpule dokumentaalfilm “Jää, mehed ja kuldnokk”, mis räägib Hiiumaaga seotud jääpurjetamislegendist Vello Jürjost ja filmi autorist, tema lapselapsest, režissöör Mihkel Oksmannist.
