ANNAME HOOGU | Vello Jürjost rääkiv film ootab hooandjas toetajaid

Raha vajava filmi keskmes on 85-aastane Jürjo, kes asub oma Hiiumaa töökojas ehitama järjekordset jääpurjekat. Kaamera ette jääb nii meistri igapäevane töö kui ka mõtted spordialast, mille tulevik sõltub üha enam heitlikest talvedest. Lugu põimib omavahel põlvkondade sideme, kire ja kliimamuutuse mõju traditsioonilisele talispordialale.