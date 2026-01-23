Saaremaal Väikesel väinal peetud võistlusel ei olnud Jorgen Kuivoneni sõnul olud väga lihtsad.
SPORT
JÄÄPURJETAMINE | Jorgen Kuivonen alustas hooaega etapivõiduga ja valmistub tiitlivõistlusteks
Hiiumaa jääpurjetaja Jorgen Kuivonen alustas tänavust hooaega edukalt, võites DN Juuniori klassis jääpurjetamise Eesti karikavõistluste esimese etapi.
Veel lugemist:
UUDISED
Parvlaevadele Leiger ja Tõll teostatakse veebruaris plaanivälised dokitööd, laevu asendab parvlaev Regula.
KULTUUR
Hiiumaa muuseumi uue maalinäitusega tähistati emeriitprofessor Ants Viidalepa 105. sünniaastapäeva.
SPORT
Hiiumaa saalihokiklubid alustasid uut aastat edukalt nii Rapla liigas kui ka Eesti meistrivõistlustel.
UUDISED
Eesti Startup Auhindade galal pälvis mitu tunnustust identiteedituvastuse ettevõte Veriff, mille asutaja ja tegevjuht on Hiiumaalt Emmastest pärit ettevõtja Kaarel Kotkas. Kaarel Kotkas nimetati...