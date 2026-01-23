Jälgi meid
JÄÄPURJETAMINE | Jorgen Kuivonen alustas hooaega etapivõiduga ja valmistub tiitlivõistlusteks

Hiiumaa jääpurjetaja Jorgen Kuivonen alustas tänavust hooaega edukalt, võites DN Juuniori klassis jääpurjetamise Eesti karikavõistluste esimese etapi.

Jorgen Kuivonen Saaremaal autasustamisel. | Erakogu

Saaremaal Väikesel väinal peetud võistlusel ei olnud Jorgen Kuivoneni sõnul olud väga lihtsad. 

