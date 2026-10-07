Keilas jäi FC Hiiumaa juba 10. minutil kaotusseisu, kuid viis minutit hiljem viigistas Artur Sammul seisu. Vaheajale mindi siiski Keila 2:1 eduseisus.
SPORT
JALGPALL | FC Hiiumaa võitis Keilat, duubel mängis kodus viiki
FC Hiiumaa esindusmeeskond teenis Eesti meistrivõistluste teise liiga 25. voorus võõrsil 5:3 võidu Keila JK üle. FC Hiiumaa II mängis päev hiljem koduväljakul TalTech Jalgpalliklubiga 2:2 viiki.
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