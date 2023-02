Jaanuaris purunes Rohuküla-Heltermaa liini üleveorekord

Võrreldes mullusega oli aasta esimesel kuul Hiiumaale ja tagasi reisijaid 5 protsenti rohkem.

TS Laevad juhatuse esimees Indrek Randveer ütles, et ettevõtte jaoks möödus aasta esimene kuu töiselt. „Taas on põhjust rääkida rekorditest ja nii võib aasta esimese kuuga igati rahule jääda,“ sõnas Randveer. „Teenindatud sõidukite arv tegi TS Laevade läbi aegade jaanuarikuu parima tulemuse ning aasta on alanud hoogsas tempos.“

Jaanuaris vedas TS Laevad kahel liinil kokku 111 472 reisijat ja 57 840 sõidukit. Virtsu-Kuivastu vahel oli reisijaid 81 219 ja sõidukeid 42 238, Rohuküla-Heltermaa liinil on vastavad numbrid 30 253 ja 15 602.

Nii reisijaid kui sõidukeid on 2023. aasta jaanuaris märgatavalt rohkem kui 2022. aastal. Reiside arv oli samuti suurem, kokku toimus jaanuaris 1495 reisi, mida on kaheksa reisi rohkem kui eelmise aasta jaanuaris.

Parvlaev Tõll tegi 28. jaanuari öösel kell 2.33 erakorralise sõidu ja viis Saaremaalt mandrile reanimobiili, mille reisijaks kriitilises olukorras patsient. „Läbiharjutatud stsenaariumid ja meeskonna valmisolek ootamatustega toime tulla on ülioluline ning meie meeskonnad toimivad sellistes olukordades suurepäraselt,“ võttis Randveer ootamatu juhtumi kokku.