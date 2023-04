Ilm 25.– 28. aprill: läheb jahedamaks

Tõeliselt mõnus ja soe nädalavahetus on möödas ning ees ootab jahedam nädal. Loodus saab nädala keskel ka kauaoodatud ja tõhusat kastmist. Loodetavasti õnnestus ka hiidlastel näha ööl vastu esmaspäeva tugevaid ja üle poole taeva laiunud virmalisi – oli hetki, kus põhjavalgust oli näha koguni lõuna suunal.

Täna (25.04) läheneb läänest madalrõhkkond. Ida suunas seisab vastas kõrgrõhkkond, kuid see ei suuda hoida Lääne-Eesti ilma päris kuivana ja pilvituna. Pealelõunal võib areneda ka Hiiumaal mõni rünksajupilv, mis vihmaküpseks saab ja siin-seal kerge sabina puistab. Pilve vahelt piilub kindlasti ka päikest. Tuul puhub lõunakaarest ja puhangud jäävad alla 10 m/s. Öösel on sooja 7…10°C, päeval tõuseb 13…17°C, vaid meretuulega rannikuribal jääb veidi alla 10°C.

Kolmapäeva (26.04) öö on enamasti pilvine ja soe, tuul on nõrk. Õhusooja on 6…9°C.

Päeval läheneb lõunast madalrõhkkonnaga seotud küllaltki tugev vihmasajuvöönd, mis jõuab Hiiumaale pärale lõuna paiku, hilisõhtuks tugevam sadu lõppeb.Tuul pöördub ühes sajuvööndi saabumisega edelasse ja läände ning veidi tugevneb, puhanguid 12…14 m/s.

Õhutemperatuur tõuseb enne saju saabumist 9..11°C, sajuga koos saabub külmem õhumass ning õhusoe langeb järsult 5°C ümbrusesse.

Neljapäeval (27.04) üks madalrõhkkond ühes tugevama sajuga eemaldub, kuid nii öösel kui päeval areneb niiskes õhumassis ja madalrõhkkonna läheduses hoogsajupilvi ning nendest tuleb peale vihma ka kohati lumekruupe ja lörtsi. Edelatuul tugevneb rannikualadel puhanguti 13…16 m/s. Õhusooja on öösel 3…6°C, päeval 5…8°C.

Reede (28.04) öö on taas selgem ja kuivem ning mõõduka edelatuulega. Päeval jõuab Läänemerelt madalrõhkkond ühes vihma-, kohati ka lörtsisajuga. Tuul puhub läänekaarest ja mõõdukalt, puhanguid on rannikul 12…15 m/s. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt 2…5°C, päeval 4…7°C.

Järgnev nädalavahetus möödub üsna sarnaselt – eelkõige päevasel ajal areneb hoogsajupilvi, sajab vihma, kohati ka lumekruupe või lörtsi. Tuul puhub läänekaarest, kuid mitte väga tugevalt. Õhutemperatuur ei hiilga kevadiste näitudega ja jääb paraku ikka alla 10°C.

Hobisünoptik/ilmavaatleja Ahto.