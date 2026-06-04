HOROSKOOP | 4.–10. juuni

Jäär
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Kevad on lõpetamiste aeg ning täiesti arusaadavalt tahab iga lõpetaja sel tähtsal päeval enda parim välja näha. Professionaalse meigikunstniku juurde jõudmine ei pruugi aga...
ARVAMUS
Riik hankis uue elektrilise praami, kuid hiidlasi see teenindama ei hakka. Möödunud talvel ei oleks see praam ka saarlasi teenindanud, kuna jää oli liiga...
ARVAMUS
Juunis Riigikogus lõpphääletusele jõudev seadusemuudatus toob ranniku lähistel ehitamisse oodatud paindlikkuse.
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Täna, 4. juunil saab meie sinimustvalge 142-aastaseks.