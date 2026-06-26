HOROSKOOP | 26. juuni – 2. juuli

Jäär
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POLITSEI
Hiiumaa jaanipühad möödusid politsei ja haigla hinnangul üldjoontes rahulikult, kuigi politsei tabas pühade ajal mitu joobes juhti ning reageeris mitmele päästmist vajanud olukorrale.
DIGILEHT
Hiiu Leht 26. juunil Juhtkiri | Uhkuse asi Arvamus |Koolijuhi lahkumiskõne Arvamus | Kas ma olen laisk!? Arvamus | Avaldus: Üürimaja ümber levivad väited...
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
SPORT
Sõru jahisadamas toimunud kohtumisel arutasid Hiiumaa mereliste organisatsioonide esindajad koos Eesti Purjetamise Liidu presidendi Sven Nuutmanniga purjetamise ja merekultuuri tulevikku saarel. Jutuks tulid noorte kaasamine,...