HOOG ANTUD | Hooandjate toel ostetud klaver jõudis koju

Inimesed toetasid Kärdla kooli klaveriostu soovi kaks korda suurema summaga, kui koolipere algselt küsida tihkas.

Üleni renoveeritud valge tiibklaver tassiti majja nelja mehe jõul ning seisab nüüd otsekui ühe tiivaga ingel uue koolimaja Rahnu peegelsaalis.

Eilseks oli Hooandja keskkonnas ülekande teinud 149 lahket annetajat. Algselt loodetud 6500 euro asemel oli koos peaaegu kahekordne summa, 11 300 eurot. Kõige suurem annetatud summa oli 1300 eurot ja homme teeb direktor Margit Kagadze annetajaist kokkuvõtte.

Klaver veel kohaneb

Klaver toodi Hiiumaale Kohilast, kus klaveritehnik Ain Rosenstok selle restaureeris. Pilli elulugu alles uuritakse.

“Ma arvan, et ega neid vanemaid valgeid Estonia tiibklavereid ei ole väga palju,“ arutles Kärdla kooli muusikaõpetaja Raili Kaibald. Tema oletus on, et tegu on sama klaveriga, mis asus Kaarli puiesteel Muusikaakadeemia ülemises saalis. Kui nii, siis on ta isegi sellel klaveril kunagi eksamit teinud.