Reedel tähistatakse Kärdla keskväljakul 100 aasta möödumist Kärdla Vabatahtliku Tuletõrjeseltsi loomisest. Seda kuupäeva peetakse ka Hiiu Maakonna tuletõrjeühingu sünnipäevaks.

Tänane päästeorganisatsioon on välja kasvanud ajaloost ja just vabatahtlikust tegevusest. Hiiu-Läänemaa päästepiirkonna juht Hannes Aasma märkis, et maakonna tuletõrje ühing on seni eksisteeriv ühing, hoides korras Kärdla vana pritsumaja.