Hiiumaa liinile siiski tuleb suurem lennuk

Transpordiamet sõlmis Tallinna–Kärdla lennuliinil ajutise avaliku liiniveo lepingu osaühinguga Diamond Sky. Leping sõlmiti seitsmeks kuuks ja kehtib kuni 27. augustini 2023. Liinil hakkab lendama 33-kohaline lennuk Saab 340A, mis teeb esimese lennu laupäeval, 28. jaanuaril. Pilet maksab jätkuvalt 25 eurot. Piletimüügi avamisest antakse teada.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja kutsus hiidlasi võimalust kasutama, et tõestada – ka Hiiumaa liinil on vajadus suurema lennuki järele. Seni teenindas liini 19kohaline Jet­stream 32.

Ajutise lepingu sõlmimiseks esitati kolm hinnapakkumist. Hanke võitnud Diamond Sky juhatuse liige Madis Vanaselja ütles, et rendivad lennuki Poola firmalt SprintAir.

„99 protsenti tänapäeva lennufirmasid töötavadki nii, et nendel ei pea endal lennukeid olema, vaid lennukid renditakse,“ lisas Vanaselja.

„Pakume vastavalt sellele, mida hankija soovib,“ ütles Vanaselja, et Jetstreamid on hankija viimase otsusega nii-öelda kõrvale jäetud. „Tegemist oli lennundusbürokraatilise väga väikese pisinüansiga, mille pärast need kõrvale heideti, aga nii see hetkel on.“ Hiiumaaga lähedalt seotud Madis Vanaselja on ise ka piloot ja Hiiumaa reise lennanud.

„Ajutise lepingu sõlmimisega tagame katkematu lennuühenduse Hiiumaa ja mandri vahel vaatamata asjaolule, et Tallinna–Kärdla lennuliini riigihange vaidlustati,“ ütles Transpordi­ameti ühistranspordiosakonna juhataja Andres Ruubas.

Aasta algul tunnistas Transpordiamet kehtetuks Tallinna–Kärdla lennuliini hankel tehtud otsused, et uute tõendite alusel hinnata pakkumuste vastavust hanke tingimustele.

Eelmisel, 2022. aastal kasutas õhu­ühendust rekordiliselt 11 849 reisijat, mis on 1297 võrra rohkem kui aasta varem. See­juures on märkimisväärne, et poole aasta vältel, maist oktoobrini, oli ühes kuus reisijaid üle tuhande. Reise oli möödunud aastal 598.