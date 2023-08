Hiiu rannarootslaste küla Gammalsvenskby on hävinud

Möödunud nädalavahetusel ja käesoleva nädala algul Hiiumaal viibinud hiiu rannarootslaste järeltulijad, kes on kõik Svenskbyborna ühingu liikmed, tõid Ukrainast Gammalsvenskby külast kurbi sõnumeid.

Küla on täielikult puruks pommitatud ning seal ei ole enam ühtegi tervet maja. “Alles on kirik, viimased külas viibivad inimesed on põgenemise ootel, seni varjuvad keldrites,” ütles Jörgen Hedman oma Gammalsvenskby ajaloo teemalise loengu lõpetuseks Hiiumaa muuseumi Pikas Majas. “Olukord on lootusetu,” nentis ta, et tõenäoliselt jääbki küla lõplikult tühjaks, sest viimased külla jäänud inimesed on eakad ega suuda küla varemeist taastada.