Hiidlaste teenistuses olnud Ruta Mihelson usub usaldusse

„Mulle meeldis Hiiumaa haiglas just see, et siin sai igasuguseid haigeid näha ja me oleme tegelikult igasuguseid näinud ka,“ ütleb legendaarne arst, kes pole kunagi oma patsientide arvu kokku lugenud.

Oma elust 53 aastat Hiiumaa inimesi ravinud Ruta Mihelson jõudis märtsi algul 85nda sünnipäevani. Ta ütleb, et sünnipäevad lihtsalt on kord aastas ja kui oma väiksele perele lisaks on palju sõpru-tuttavaid, siis on ka põhjust tähistamiseks. Ruta sõnul on tema ümber kolleege, kellega koos on mitu puuda soola ära söödud ja nendega on ikka tore kohtuda. Sünnipäevade puhul saavad nad tihtipeale kokku mõnes kohvikus. Varem armastati siis ka tantsida, nüüd veedetakse õhtut rahulikumalt.

Intervjuu jaoks kohtume Ruta ettepanekul Kärdla keskväljaku äärses kohvikus. Päikeselisel hommikul aurab kohv tassis ja on kerge juttu alustada.

Eesti keelt ei osanud