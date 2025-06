HIIDLASED | Hiiumaa tegemisi kajastava korrespondendi töökoht tuleb taastada!

ERR-le on antud rahvusringhäälingu seadusega eristaatus, mis muudab ta erinevaks kõigist eraõiguslikest meediaorganisatsioonidest. See annab ERR-le hulga privileege, kuid seab ka kõrged kohustused. Riiklikult rahastatava kanalina täidab ERR palju laiemaid ja olulisemaid ülesandeid kui vaid lauluvõistluste korraldamine ja meelelahutus.

ERR eesmärk on aidata kaasa Eesti põhiseadusega sätestatud ülesannete täitmisele. Põhiseaduse järgi on Eesti maa-ala, territoriaalveed ja õhuruum lahutamatu ja jagamatu tervik, mistõttu on regionaalpoliitika ning regionaalsetest uudistest teavitamine ka ERR tegevuses väga tähtsal kohal.

Kui ERR koondas lisaks Haapsalule ja Läänemaale ka Hiiumaa teemasid katnud Lääne-Eesti korrespondendi, viidati vajadusele kulusid kokku hoida. Nüüd näeme, et võrreldes kasvõi ERR uue maja ehitusega, oli Lääne-Eesti ja Hiiumaa korrespondendi koht ikkagi väga väike kulu. Samas mõju ja kahju piirkonnale märkimisväärne.

Tookordne ERR juhtkonna lubadus, et Läänemaa ja Hiiumaa teemasid kajastab edaspidi Tallinnas asuv uudistetoimetus koostöös Pärnu ja Pärnumaa ning Saaremaa korrespondentidega, ei ole kahjuks teostunud.

Hiiumaad puudutavate lugude ja artiklite arv ERR-s on vähenenud kolm korda (periood jaanuar-aprill 2024 29 lugu, periood jaanuar-aprill 2025 10 lugu).

ERR Saaremaa korrespondent Margus Muld on väga tubli ja pädev ajakirjanik. Siiski ei saa talle nii suurt täiendavat töökoormust kohustuseks teha, lisaks on tal hõreda ja ebastabiilse Saaremaa-Hiiumaa vahelise parvlaevaühenduse tõttu keeruline vajalikel aegadel Hiiumaale jõuda. Näiteks aprillis jäi ära iga viies parvlaeva Reet reis.

Hiiumaa on osa Eestist ning mitmeski mõttes ülimalt oluline osa. Hiiumaa merealasse jääb märkimisväärne osa Eesti lääne- ja loodepiirist, mille seireks nõustusid hiidlased Kõpu tuletornist kõrgema uue radarijaama püstitamisega Kõpu poolsaarele.

Hiiumaa kuulub UNESCO biosfääri programmialasse, saarel on rikkalik eripärane pärimuskultuur ning Hiiumaa on kasvava populaarsusega sihtkoht nii kodumaistele kui välisturistidele. Hiiumaal on tõhus ettevõtluskeskkond ja haridusvõrgustik ning rikas kultuuri- ja spordielu. Eksivad need, kes püüavad rahvaarvule või majandusnäitajatele viidates Hiiumaa rolli Eesti kui terviku jaoks pisendada.

Hiiumaa on tähtis mitte ainult hiidlastele, vaid kogu Eestile.

Seetõttu leiame, et ERR peab Lääne-Eesti ja Hiiumaa korrespondendi töökoha taastama. Ideaalis näeksime tulevikus, et Hiiumaa saaks eraldi korrespondendi.