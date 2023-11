Eesti inimestest 80% tunnistab, et peab end erinevatest petuskeemidest väga hästi või piisavalt teadlikuks. See tähendab, et iga viies ei hinda teadmisi piisavaks, mis on pettuste laia levikut arvestades selge ohu märk, selgub Luminori tellimusel läbi viidud uuringust.