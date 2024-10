HEA SÜDAME LUGU | Lepa Annast ja suvikõrvitsatest

Sest ajast peale, kui me Kassarisse kolisime, on meid kostitatud headusega. Poetatud ukse taha tomateid-kurke, moosipurke, omakootud sokke ning jah, ka neid palju tögatud suvikõrvitsaid. Ust ei ole me nende tõttu siiski lukustama hakanud, hoolimata sellest, mida raadios kuulutatakse. Need pisikesed heateod on tihti jäänud anonüümseteks, aga nende tõelist kaalu taipasin vist alles nüüd, Lepa Anna 130. sünnipäevapeol.