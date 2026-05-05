GALERII | Sirje Karis andis Hiiumaa haiglale üle toetuse

Teisipäeval külastasid Hiiumaa haiglat Vabariigi Presidendi abikaasa Sirje Karis ja Sünnitusmajade Fondi esinaine Laine Randjärv, kes andsid haigla juhile Riina Tammele üle sümboolse tšeki 4400 euroga.
Sirje Karis ja Laine Randjärv andsid Hiiumaa Haigla juhile Riina Tammele üle toetussumma bilirubiini mõõtja soetamiseks. | Foto: Arabella Valtin

Toetussumma eest soetas haigla vastsündinute kollasuse ehk bilirubiini mõõtja. Raha saadi kokku tänu MTÜ Aitan Eestit püsiannetajate toetusele.

