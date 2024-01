GALERII | Elo Saue saavutusi märgati mitmel tasandil

Orienteerumistreener Elo Saue käis laupäevasel Hiiumaa spordiaasta galal tänukirju, aunimetusi ja preemiaid vastu võtmas viiel korral – rohkem kui keegi teine.

Saue tunnistas, et teda valdab isegi väikene segadus: „Ma ei ütleks, et see 2023. aasta kuidagi eriline oli, aga võimalik, et nüüd siis jõudis mõne eelmise aasta töö kulminatsioonini – nii et see oli nagu kokkuvõte kolmest-neljast eelnevast aastast.“

Lisaks aasta parima treeneri aunimetusele sai Saue Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi aastapreemia, Eestimaa spordiliidu Jõud aasta treeneri tiitli ja Eesti olümpiakomitee teenetemärgi väga eduka töö eest orienteerumistreenerina.