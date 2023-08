FOTOD | Rahu ristiti soojas vihmasajus

Kuus Kärdla politseijaoskonna töötajat läbis koolituse, et saada load kolmapäeval ristitud patrullkaatriga mereleminekuks.

Laevaristimisel Kärdla sadamas ütles Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp: „Me oleme selleks valmistunud ja see on meie suur rõõmupäev.“ Kui tehti otsus, et Kärdla politseijaoskond hakkab opereerima uue ja suurema alusega, oli selge, et merepäästega tegelevatele politseinikele on vaja suurema veesõiduki juhtimisõigust kui väikelaevajuht. „Saatsime oma ametnikud juurde õppima TalTechi, koolitasime juurde ka mehaanikuid, keda see alus vajab ja selle aasta veebruaris lõpetasid nad eksamitega,“ rääkis politseijuht. Nüüdseks on kuuel politseinikul vastav kvalifikatsioon ja nad võivad uue patrullkaatriga sõita.